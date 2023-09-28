عاجل.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع، مشيرًة الى أن ذروة الارتفاعات كانت اليوم، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة غدًا الجمعة مرتفعة أيضًا.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية، قائلة «من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا، فالعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 37 درجة مئوية خلال فترة النهار لأننا نتأثر بكتل هوائية شرقية معظمها قادمة من مناطق صحراوية على سطح الأرض».

وتابعت «بالإضافة الى امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، يعني مفيش أي سحب مؤثرة، بالتالي فيه ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة فترة النهار، لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاضا في درجات الحرارة، وفترات الليل أجواءها لطيفة تمامًا».

وأوضحت أنه في خلال الـ24 ساعة القادمة، ستكون فرص الأمطار موجودة في بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد مثل أسوان وبعض المناطق من أبو سمبل وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، مشيرة الى أنها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أنشطة يومية، ومن الممكن أن تكون رعدية أحيانًا.

شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية

واستكملت حديثها قائلة «ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر معنا كمان يوم السبت المقبل، لكنه سيكون أقل من يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تكون العظمي على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، والشبورة موجودة كمان معانا الـ48 ساعة القادمة، شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر».