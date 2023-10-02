معلومات عن مُقدمة الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن».. قدمت برنامج «الدوم»

إطلالة مميزة ظهرت بها الإعلامية نهى درويش، خلال تقديمها فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وتنتهى فعالياته اليوم الاثنين.

من هي الإعلامية نهى درويش؟

نهى درويش، هي مذيعة مصرية، حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الألمانية بالقاهرة، ودرست محاسبة وتمويل في جامعة ميونيخ بألمانيا، وحصلت على دبلوم في الإعلام من الجامعة الألمانية.

عملت الإعلامية نهى درويش مُقدمة برامج وقارئة نشرات أخبار في قناة «إكسترا نيوز» منذ عام 2018، وظلت بها حتى انتقلت في أكتوبر العام الماضي إلى قناة القاهرة الإخبارية، لتقديم برامج سياسية واجتماعية، كما قدمت العديد من البرامج ونشرات الأخبار، وحصدت شهرة واسعة بظهورها اللافت على الشاشة بموهبتها المميزة.

برامج مختلفة قدمتها نهى درويش

برامج مختلفة قدمتها الإعلامية نهى درويش، وشاركت قبل أشهر بتقديم برنامج اكتشاف المواهب المصري «الدوم» بموسمه الأول، على قناة «دي إم سي»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشة، كما شاركت في تقديم برنامج «هنا العلمين»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية».

حلم الإعلامية نهى درويش

كما عملت الإعلامية نهى درويش قبل دخول الإعلام في مجال دراستها؛ إذ تعاقدت مع إحدى شركات الاتصالات في مصر بمجال التسويق والـ«سوشيال ميديا» لكن الحلم ظل يراودها بدخول مجال الإعلام وهو ما تحقق أخيرًا.