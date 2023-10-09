إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بإصابة عدد من الشباب بالرصاص الحي، والاختناق بالغاز المسيل للدموع مساء اليوم الاثنين، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب وشرق نابلس.

وكشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، منهم اثنان بمنطقة القدم، بينما الآخر بالصدر واليد، فيما أصيب شاب آخر بشظية في الرأس، وذلك خلال مواجهات على حاجز حواره العسكري.

اندلاع المواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال

وأوضحت المصادر المحلية اندلاع مواجهات بين عدد من الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال على الحاجز؛ إذ أطلقت القوات الاسرائيلية الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي بلدة بيت فوريك شرقا، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان على الحاجز العسكري المقام على مدخل البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.