أمين الفتوى يوضح 3 ضوابط لاصطحاب الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وجود 3 ضوابط لاصطحاب الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة.

3 ضوابط لاصطحاب الأطفال للمسجد

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن بعض المصلين يرفضون اصطحاب أبنائهم إلى المسجد رفضاً قاطعاً، ويرون في الأمر خطأ كبيرا وذنبا عظيما، مشيرًا إلى أنه جائز لكن بوجود ضوابط منهم؛ أولا تعليم الأطفال قيمة المسجد وقدسيته وبيان حرمته، وأنه بيت الله تعالى ولا يجوز فيه العبث ولا رفع الأصوات ولا يجوز تلويثه، ثانيا؛ على الوالدين أن يجعلوا أولادهم إلى جوارهم في الصلاة، وألا يتركونهم يعبثون داخل المسجد.

وتابع: «ثالثا؛ إذا كان الطفل صغيرا في السن وكان في اصطحابه ضرورة أو حاجة، فعلى والده أو أمه أن يحمله على يديه أثناء القيام ويضعه أثناء الركوع والسجود، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة».