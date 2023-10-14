النتائج النهائية لانتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية.. النقيب يحصل على 899 صوتا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الدقهلية «التجديد النصفي» والتي أجريت أمس الجمعة، في استاد المنصورة الرياضي، داخل 6 لجان، مقسمة إلى 5 لجان للمقيدين بالجداول الانتخابية ولجنة للوافدين وغير المدرجين من الأطباء، فوز الدكتور علي توفيق بمقعد نقيب أطباء الدقهلية.

وتشكلت اللجنة القضائية برئاسة المستشار دكتور محمد صالح، رئيس النيابة الإدارية، وعضوية المستشار سامح فايد والمستشار أشرف الحلوجي.

نتائج انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية

وبحسب محضر فرز الأصوات الذي أعلنت عنه اللجنة القضائية فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم بانتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية عدد 2217 طبيبا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم من الوافدين 29 طبيبا، وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية لأطباء الدقهلية 21565 صوتا.

نتائج انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية مقعد النقيب

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم على مقعد النقيب للنقابة الفرعية 2217 صوتا منهم 141 صوتا باطلا، وجاءت نتيجة الفرز كما يلي:

- الدكتور علي توفيق 899 صوتا وهو أعلى الأصوات ليفوز بمقعد نقيب الأطباء بالدقهلية.

- الدكتور يحيى الجوهري 583 صوتا.

- الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية السابق، 524 صوتا.

- الدكتور سمير عطية 121 صوتا.

- الدكتورة دعاء زكريا علي 61 صوتا.

نتائج انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية فوق 15 سنة

وفاز بمقعدي فوق السن أكثر من 15 سنة قيد بالنقابة الفرعية لأطباء الدقهلية كل من: الدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد جاب الله، وجاء نتيجة فرز الأصوات كما يلي:

- الدكتور محمد جاب الله 1056 صوتا

- الدكتورة عبير عبد القادر 906 أصوات

- الدكتور مصطفى محمود نبيه 572 صوتا

- الدكتورة أمل مصطفى 559 صوتا

- الدكتور محمد العجمي 525 صوتا

- الدكتور محمد ياسين العطار 393 صوتا

- الدكتورة دعاء زكريا علي 172 صوتا.

نتائج انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية تحت 15 سنة

وفاز بمقعدي تحت السن، أقل من 15 سنة قيد بالنقابة الفرعية لأطباء الدقهلية كل من: الدكتور محمد صلاح فتح الله، والدكتور أحمد إبراهيم عياد، وجاء نتيجة فرز الأصوات كما يلي:

- الدكتور محمد صلاح فتح الله بركات 818 صوتا

- الدكتور أحمد إبراهيم عياد 757 صوتا

- الدكتور مأمون عيسى 706 أصوات

- الدكتور فتحي غزي 680 صوتا

- الدكتور أحمد المنير 617 صوتا

- الدكتور إبراهيم حسن 496 صوتا

- الدكتور محمد فريد 78 صوتا

نتائج فرز أصوات مقعد نقيب أطباء مصر

أما عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين على مقعد نقيب أطباء مصر وتنتظر إعلان الفائز منهم باقي انتخابات النقابات الفرعية في المحافظات وجاءت كما يلي:

الدكتور أبو المجد الهواري 91 صوتا

الدكتور أحمد حسين 150 صوتا

الدكتور أسامة عبد الحي 627 صوتا

الدكتور إيهاب الطاهر 1103 أصوات

الدكتور عبد الإله حجازي 12 صوتا

الدكتور علي كامل 21 صوتا

الدكتور محمد سلامة 91 صوتا

الدكتور محمد طنطاوي 19 صوتا

الدكتور محمد منير 40 صوتا.