عميد «تجارة بني سويف» يفتتح اللقاء الخامس لبرنامج الأئمة والواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، انطلاق خامس فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف بني سويف، اليوم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

تفاصيل البرنامج

وعن تفاصيل البرنامج فقد جاء بعنوان «التفكير الاستراتيجي»، لـ135 إمامًا، بحضور الدكتور أحمد عبدالوهاب عميد كلية التجارة، والدكتور عيد أبو بكر، وكيل الكلية، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبدالواحد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ مصطفى كمال الدويني، مسؤول الإرشاد بالمديرية.

محاضرة التفكير الاستراتيجي

وألقى الدكتور أحمد عبدالوهاب حسن، عميد الكلية، خلال اللقاء، محاضرة بعنوان التفكير الاستراتيجي، كما ألقى الدكتورعيد أبو بكر محاضرة بعنوان «التأمينات الاجتماعية».

يذكر أنّه قد تم افتتاح اللقاء بالمقرأة النموذجية للأئمة، بحضور الدكتور عبدالرحمن نصر نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة.