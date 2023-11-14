انطلاق اللقاء الثاني لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمطروح

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، انطلاق ثاني فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف مطروح اليوم الثلاثاء، من مكتبة مصر العامة بمطروح بعنوان «دعم المنتج الوطني» لـ150 إمامًا، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

تفاصيل الفعاليات

وشهدت الفعاليات حضور الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، وأيمن العريان مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية.

وخلال اللقاء، ألقى الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح وأيمن العريان مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، محاضرة بعنوان «دعم المنتج الوطني»، مؤكدين فيها أنه يجب تشجيع المنتج المحلي وغرس الثقة بجودة المنتجات الوطنية، وتنمية الحس الوطني في النفوس، وأضافا أن دعم المنتج الوطني واجب شرعي وضرورة وطنية.

عقد المقرأة النموذجية

وفي نهاية اللقاء، تم عقد المقرأة النموذجية للأئمة بحضور الدكتور حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، وأيمن العريان مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وحضور الأساتذة المحاضرين، والأئمة المقيدين بالتدريب هذا اليوم.