فلسطينيون يلقون نظرة أخيرة على منازلهم المدمرة في قصف إسرائيلي بخان يونس (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ40 عدوانها على قطاع غزة، ردا على «طوفان الاقصى»، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، إضافة إلى تدمير مبانٍ سكنية ومنازل، وخروج مستشفيات عن العمل في القطاع.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أظهر فلسطينيون وهم يلقون نظرة أخيرة على منازلهم التي دُمرت في غارات ليلية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي، برا وبحرا وجوا في إطار عملية أطلقت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضد القطاع ردا على «طوفان الاقصى».

توقف مولد الطاقة الوحيد في «مستشفى الأمل»

وفي وقت سابق، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمكنها من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية من «مستشفى القدس» المحاصرة في مدينة غزة، فيما توقف مولد الطاقة الوحيد في «مستشفى الأمل» في خان يونس جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، فجر اليوم، في بيت كاحل والعشرات بحالات اختناق، شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال تستهدف الطلاب الجامعيون

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا بينهم 15 من الطلاب الجامعيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وأطلقت قنابل الصوت تجاه منازل الفلسطينيين، كما اقتحم جنود الاحتلال، منطقة جبل الطويل في المدينة، وداهمت عددا من المنازل.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب في وقت سابق عن شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة، مناشدا في بيان مقتضب، بوقف الحرب على غزة باسم الإنسانية.