الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة جديدة.. إليك الخطوات والشروط

ترخيص السيارة من الإجراءات المهمة التي يجب على مالكي السيارات الحرص على إتمامها لتجنب المساءلة، ولكي يتم ترخيص السيارة الجديدة يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات إلى إدارة المرور المختصة، وتختلف هذه الأوراق حسب نوع السيارة ومكان شرائها، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة جديد.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة جديدة

وحددت الإدارة العامة للمرور، الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سيارة جديدة عبر منصة وزارة الداخلية وبوابة مصر الرقمية من أجل التيسير على المواطنين، ويجب توافر البيانات الآتية:

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إذا كانت السيارة المراد استخراج رخصة لها محلية الصنع، يجب على المالك إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.

- أما إذا كانت السيارات مستوردة تقدم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي موجه لوحدة تراخيص الخاصة بالشخص.

- استعلام أمني من وحدة البحث الجنائي.

- عدد 4 صور شخصية مقاس 4x6.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة مستعملة

أما في حالة شراء سيارة مستعملة، فيجب تقديم الأوراق التالية:

- أصل عقد البيع المسجل في الشهر العقاري.

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- أصل شهادة الفحص الفني للسيارة.

- أصل شهادة التأمين الإجباري على السيارة.

- أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري المفعول.

- عدد 4 صور شخصية مقاس 4x6.

شروط ترخيص سيارة جديدة

وتأتي شروط ترخيص السيارة الجديدة على النحو التالي:

- سداد الضرائب والرسوم حسب السعة اللترية لكل سيارة.

- التحقق من شروط الأمن في السيارة.

- دفع رسوم رخصة سيارة، وهي 750 جنيهًا ضريبة عن كل عام وتختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

- سداد رسم بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه عن كل عام تجديد.

- دفع قيمة الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية، وتبلغ قيمتها 225 جنيهًا.

- دفع رسوم تطوير منظومة النقل الذكي، وتتراوح من 60 إلى 350 جنيهًا عن كل عام.

خطوات استخراج رخصة سيارة جديدة

بعد جمع الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص سيارة جديدة، يمكن التوجه إلى إدارة المرور المختصة بترخيص السيارة الجديدة، والتابعة للمنطقة التي يقطن فيها صاحب السيارة لمتابعة إجراءات استخراج رخصة سيارة جديدة والتي تأتي على النحو التالي:

- يحصل المهندس المختص بالوحدة على بصمة الماتور والشاسية الخاص بالسيارة الجديدة.

- إجراء الفحص البيئي.

- اختبار طفاية الحريق، ويجب أن تكون أقل من 5 سنوات.

- التأكد من توافر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس.

- مراجعة أوراق الفحص الفني للسيارة وتسجيلها واستلام المستندات والتأكد من دفع الرسوم.

- تركيب اللوحات المعدنية، واستلام رخصة السيارة.

تكلفة ترخيص سيارة لمدة 3 سنوات

حدد قانون المرور الحالي تكلفة ترخيص السيارة لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

- السيارة أكثر من 1030 إلى 1330 سي سي تقدر الضريبة بقيمة 675 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي تقدر ضريبة تجديد الرخصة لمدة 3 سنوات 1050 جنيهًا.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي، تُقدر ضريبة ترخيصها لمدة 3 سنوات بـ2250 جنيهًا.

- السيارة من 1630 إلى 2030 سي سي تقدر ضربة ترخيصها 9000 جنيه لمدة 3 سنوات.

- السيارة التي تتعدي 2030 سي سي تُقدر رسوم ضريبتها عن الترخيص 2.5% من قيمة السيارة عن كل سنة تجديد، كما يلي.

1- قيمة رسم تأمين إجباري يقدر بـ900 جنيه لمدة 3 سنوات.

2- رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي تقدر من 180 إلى 1050 جنيهًا حسب السي سي لكل سيارة لمدة 3 سنوات.

3- رسم الملصق الإلكتروني يُقدر بـ750 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

4- قيمة طفاية الحريق تصل إلى 450 جنيهًا.

5- شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بـ250 جنيهًا.

6- دفع 400 جنيه قيمة رسم تسجيل بيانات صاحب السيارة على الجهاز، يتم تسديدها وقت دفع رسوم شراء حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس.

أهمية ترخيص السيارة الجديدة

تتمثل أهمية ترخيص السيارة الجديدة في الآتي:

- الحصول على رخصة القيادة التي تمكن صاحب السيارة من قيادة السيارة على الطرق العامة.

- الحصول على شهادة التأمين الإجباري على السيارة والتي تحمي صاحب السيارة من المسؤولية في حالة وقوع حادث.

- الحصول على شهادة الفحص الفني للسيارة والتي تؤكد أنّ السيارة سليمة من الناحية الفنية.