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«القابضة للمياه» بالإسكندرية تحصد 6 مراكز في مسابقة التميز الحكومي

كتب:

سلامة عامر
08:33 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
قيادات شركة مياه الاسكندرية خلال تسليم الجائزة

قيادات شركة مياه الاسكندرية خلال تسليم الجائزة

حصدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية 6 مراكز في مسابقة التميز الحكومي، وذلك في مجال خدمة العملاء والخط الساخن.

وحصل مركز خدمة عملاء المندرة بالإسكندرية على المركز الأول، ومركز خدمة عملاء النوبارية على المركز الثالث، في مجال خدمة العملاء، كما حصل الخط الساخن 125 لـ شركة مياه الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الشركات التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة بالمسابقة، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، ورؤساء مجالس الإدارة بالشركات التابعة، والسفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد إبراهيم الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة.

وأكّد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في كلمته، حرص الشركة على استمرارية تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وهو ما يعد تحدياً جديداً ليس فقط للحفاظ على مستوى الريادة بل للسعي في الارتقاء للمعايير القياسية والعالمية في مستوى الخدمات المقدمة.

وأعرب رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن سعادته وشكره لكل القائمين على هذا العمل المتميز، متمنياً لشركته المزيد من التقدم والازدهار.

وتهدف جائزة التميز الحكومي إلى نشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات، وذلك من خلال مسيرة تنموية طموحة لوطن متقدم يستند على جهاز إداري فعال ذات كفاءة عالية يُطبِق مفاهيم الحوكمة ويسهم بدوره في تحقيق التنمية.

وتميزت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في تقديم خدماتها للمواطنين، إذ حصلت على المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي في مجال خدمة العملاء والخط الساخن، وهو ما يؤكّد حرص الشركة على تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.