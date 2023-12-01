حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، الذي بدأ اليوم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ليدلي ملايين المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

موعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

ووفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات فإن موعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، سيكون عند التاسعة مساء الأحد 3 ديسمبر 2023، بالتوقيت المحلي لكل دولة، إذ تجري العملية الانتخابية خارج مصرفي 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

ضوابط وقواعد التصويت

وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في المادة (50) ضوابط وقواعد القانونية منظمة لتصويت المصريين بالخارج، إذ نصت المادة على «لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم في لجنة الاقتراع التي يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها».