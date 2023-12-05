تحذير من نظام غذائي شهير لخسارة الوزن.. يسبب سمنة مفرطة

«اسأل مجرب ولا تسأل طبيب»، مثل شعبي متداول ليس قولًا فقط بل فعلًا أيضًا، إذ يلجأ البعض إلى استخدام الأنظمة الغذائية أو العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب، فقط عن طريق سماع نجاح تجربة أحد الأشخاص، الأمر الذي قد يتسبب في مشكلات صحية عديدة.

مخاطر كارثية لنظام الفاكهة

«حمية الفاكهة» تعد من الأنظمة المنتشرة بشدة في السنوات المنقضية، يستخدمها البعض من أجل تقليل الوزن، من خلال تناول أنواع مختلفة من الفاكهة على مدار 3 أيام، دون إقحام أي وجبات أخرى، على أن يحصل على وجبة فقط مختلفة في اليوم الرابع، بحسب صحيفة «indian express».

النظام الغذائي الشهير يحمل عددا من الإيجابيات والسلبيات، إلى جانب مخاطر صحية كثيرة، إذ يؤدي تناول الفواكه بكميات كبيرة إلى زيادة الوزن، على عكس الشائع بأن أي كمية متاحة في الفاكهة، كما يمكن أن يؤدي الاعتماد على الفواكه فقط كغذاء رئيسي إلى زيادة تناول الكربوهيدرات، ما يزيد الوزن أيضًا.

يعد الفركتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي الموجود في الفواكه، مصدرًا رئيسيًا للطاقة للأشخاص المصابين بداء السكري أو مقدماته، كما يمكن أن يؤثر تناول الفواكه بكميات كبيرة سلبًا على صحة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات البنكرياس والكلى.

ويؤدي نقص البروتين والدهون بشكل مستمر إلى انهيار نسبة السكر في الدم، بالتالي يساهم في الشعور بالجوع المستمر والرغبة في الحصول على طعام يحتوي على نسبة سكريات كبيرة.

مخاطر النظام الغذائي المعتمد على الفاكهة

تقول الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن دايت الفاكهة من الأنظمة الضارة جدًا، التي تدخل تحت بند النظام الكيميائي، الذي يحذر من اتباعه بشدة، لما يسببه من أضرار جسيمة على صحة الإنسان، إلى جانب أنه يركز على خسارة الكتلة العضلية أكثر من الدهون.

وأضافت: «نظام الفاكهة يفقد الإنسان كمية كبيرة من المياه في جسمه، ويتسبب في ضعف عام، وسقوط الشعر وتغيير لون البشرة، إلى جانب الترهلات حال خسارة الوزن، إلى جانب عودة الوزن الذي انخفض بسرعة شديدة بعد إيقاف السير على النظام».

وتابعت خبيرة التغذية: «مستوى الفركتوز العالي في الفاكهة يهدد بتكوين الحصوات والأملاح على الكلى وتورم في الجسم نتيجة لارتفاع اليوريك أسيد، كما يتسبب أيضًا في جوع شديد، ويتبع هذا النظام شراهة غير مسبوقة في تناول الطعام ويصعب السيطرة عليها، وينصح بنظام السعرات الحرارية وتوزيع الوجبات على مدار اليوم وممارسة الرياضة إلى جانب الصيام المتقطع».

وبحسب الطبيب جيفاني باجوا أخصائي التغذية، في تصريح صحفي أبرزته «العربية»، فإن النظام الغذائي الذي يعتمد على الفاكهة فقط يفتقر للعديد من العناصر الغذائية المهمة والواجب تناولها على مدار اليوم أو خلال الأسبوع، في إشارة إلى أن الجسم يحتاج إلى البروتين والدهون من أجل بناء العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية، ما يساهم في تنزيل الوزن الزائد.

ما نظام الفاكهة؟

حمية الفاكهة تعد نظامًا غذائيًا يعتمد على تناول الفواكه بشكل رئيسي دون غيرها، وتعتمد على أنها الطعام الأكثر صحة للإنسان، باعتبارها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، كما أن الفواكه منخفضة السعرات الحرارية والدهون.