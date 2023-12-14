الحالة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة وكثافة نسبية بالجيزة

استعرضت هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الخميس.

انسيابية بشوارع القاهرة

وقالت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنَّ كوبري أكتوبر المتجه من مناطق وسط البلد يشهد سيولة مرورية، كما انتظمت حركة المركبات أعلى الكوبري والطريق المؤدي إلى شارع النيل بمنطقة العجوزة.

وشهد ميدان الجلاء انسيابية في حركة السيارات، مروراً بكوبري قصر النيل وصولاً إلى ميدان التحرير، لافتة إلى أنَّ جميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر تشهد سيولة مرورية أيضًا.

الحالة المرورية بالجيزة

في محافظة الجيزة، نشهد كثافة مرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبدالعزيز، ووجود كثافة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وصولًا إلى المنصة.

بينما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً لشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

الطريق الإقليمي

يشهد الطريق من محافظات الدلتا حتى الطريق الإقليمي سيولة مرورية، بينما طريق اسكندرية الزراعي يوجد به كثافات نسبية، فيما تنتظم حركة المرور بالطريق الزراعي للقادم من بنها لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.