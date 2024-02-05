كيفية تحديث بطاقة التموين بخطوات سهلة من التليفون.. اعرف الطريقة

تحديث بطاقة التموين خطوة مهمة لا بد من إتمامها عقب استلام بطاقة التموين بدل التالف أو المستخرجة لأول مرة؛ لصرف المستحقات التموينية من السلع والخبز والدقيق، لذا نوضح كيفية تحديث بطاقة التموين.

كيفية تحديث بطاقة التموين من موقع دعم مصر

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق، إن تحديث بطاقة التموين، خطوة إلزامية على جميع أصحاب البطاقات التموينية ممن لم يقوموا بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة أو تحديث البيانات الخاصة برب الأسرة الصادر باسمه البطاقة.

يمكن تحديث بطاقة التموين من موقع دعم مصر، بتسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة، باتباع الخطوات التالية:

1- تصفح موقع دعم مصر من هنــــا.

2 - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

3- كتابة رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية على أن يكون الرقم مسجلا باسمه في شركة المحمول.

4 - إذا كان رقم الموبايل مسجلا بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

5- إذا تم تسجيل رقم موبايل غير مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لا يتم تحديث البطاقة، وفي هذه الحالة يكون على المواطن تسجيل هاتفه المحمول بإحدى شركات الاتصالات التي ينتمي إليها.

تحديث بطاقة التموين من موقع دعم مصر الإلكتروني

وتوفر بوابة مصر الرقمية خدمات التموين ومنها خطوات تحديث بطاقة التموين إلكترونيا دون تكلفة المواطن الذهاب لمكاتب التموينن وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

- اكتب بيانات البطاقة التموينية.

- كتابة بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- اضغط على موافق.

- الضغط على التالي.

وعقب تنفيذ هذه الخطوات، تصلك رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

تحديث بطاقة التموين من خلال الخط الساخن

وتتيح وزارة التموين، خدمة تفعيل بطاقة التموين من خلال إرسال رقم 1 على الخط الساخن 9136، وبعدها تصل رسالة للمواطن بالرقم السري للبطاقة.

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين

ويمكن للمواطنين مستحقي الدعم الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم، عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك لمعرفة عدد وأسماء الأفراد المدرجين على البطاقة، وتحديد حصة السلع المخصصة.

- الدخول على موقع مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

- اضغط على ابدأ الخدمة.

- عندما تظهر بيانات البطاقة التموينية، اضغط الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

- تظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد الأفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

وتتيح خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين للأسرة معرفة عدد الأفراد الذين تم حذفهم من البطاقة لتطبيق محددات الاستبعاد من التموين عليهم.

فئات يتم حذفها من بطاقات التموين

وهناك حالات تتسبب في وقف بطاقة التموين، وفئات يتم مراجعتها لحذفها من دعم بطاقة التموين.

1- حيازة المواطن أرض زراعية تزيد على 10 أفدنة.

2- امتلاك المواطن سيارة حديثة، أو أكثر من سيارة موديل قديم.

3- حصول المواطن على راتب كبير من وظيفة حكومية.

4- إذا تجاوزت فاتورة كهرباء المواطن ألف جنيه.

5- إذا كان المواطن يستخدم فاتورة هاتف محمول كبيرة.

6- إذا كان أبناء المواطن ملتحقين بمدارس مرتفعة التكاليف.

7- عدم صرف المواطن حصصه التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

8- إذا تعدى المواطن على أرض زراعية.

9- إذا سافر أحد الأفراد المدرجين بالبطاقة.

10- امتلاك شركة رأس مالها كبير.

11- أن يكون من أصحاب الصادرات أو الورادات المرتفعة.

12- في حالة وفاة أحد المستحقين المدرجين بالبطاقة.

13- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.

سبب الحذف من بطاقة التموين

ويتم وقف البطاقات التموينية لهذه الفئات، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، حيث يتم منعهم من الحصول على السلع التموينية، كونها فئات غير مستحقة، بينما يتم صرف الخبز لها فقط.