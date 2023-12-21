لماذا يسعى الشباب لتحقيق الأرباح عبر «السوشيال ميديا»؟.. 6 فئات في المقدمة

هوس نشر الأسرار الشخصية والتفاصيل الاجتماعية على السوشيال ميديا، بات جزءا من الحياة اليومية لبعض الأفراد، من أجل تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة وغير أخلاقية، حتى تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مكان خصب لممارسة أنشطة غير قانونية والاستفادة من سذاجة الآخرين وحاجاتهم.

وتنقسم تلك الأفراد إلى 6 فئات، الأولى منها لا تمتلك المال وتلجأ إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير أخلاقية، مثل استغلال الشباب، والثانية تبحث عن الشهرة، والتي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والترويج عن طريق جذب الانتباه، بحسب تصريحات الدكتور علي سالم، أستاذ مساعد في علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، = في مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc».

والفئة الثالثة تعرف بالباحثة عن «ترند»، وهي أعلى من الشهرة بمراحل كبيرة، وتوجد على الساحة دائمًا حتى ولو كان بطرق غير أخلاقية، والرابعة تبحث عن الذات، والتي تفتقد الاهتمام وذاتهم بالواقع الفعلي، فترسم صورة خيالية على مواقع التواصل الاجتماعي لتغذية الفقد الذي بداخله، والفئة الخامسة هي الباحثه عن أي تجمع جماهيري حولها، وتبحث عن الاهتمام والحب دائمًا، وتجمع بين الفئة الثالثة والرابعة، أما الفئة الاخيرة تريد التعمق بكل شيء حولهم.

وتابع: «كل تلك الفئات انتشرت بسبب ترويج رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمثل تلك الفيديوهات والمحتوى الذي ينشر من قبلهم، وأفضل حل للتعامل معه هو عدم المتابعة أو رؤيته وتجاهله بكل شيء يعنيه».