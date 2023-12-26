13 معلومة عن الشيخ مصطفى إسماعيل في ذكرى وفاته.. «قارئ الملوك»

تحل اليوم الذكرى الـ«45» على وفاة الشيخ مصطفى إسماعيل الذي يعد من أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والوطن العربي، كما اشتهر بلقب «قارئ الملوك والرؤساء»، حيث توفى في 26 ديسمبر عام 1978 عن عمر يناهز 73 عامًا.

ذكرى وفاة الشيخ مصطفى إسماعيل

وفي سياق متصل، أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي عن الاحتفال بالذكرى الثامنة عشر للشيخ مصطفى إسماعيل، الذي تعد الذكرى الخامسة والأربعين له، ويكون الاحتفال في الساعة 7 مساء الجمعة 29 ديسمبر 2023 بقاعة الكلمة.

معلومات عن الشيخ مصطفى إسماعيل

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الشيخ مصطفى إسماعيل حسبما أعلنه المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف والتي جاءت كالتالي:

- ولد في 17 يونيو عام 1905م، بقرية ميت غزال، مركز السَّنطة، محافظة الغربية.

- أتمَّ حفظ القرآن الكريم في كُتَّاب القرية قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره

- التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا، ليتلقَّى علوم التجويد والقراءات

- وتميَّز منذ صغره بأداء فذًّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها

- ذاعت شهرته في محافظته والمحافظات المجاورة لها في بداياته ثم انتقل إلى القاهرة، فزادت شهرته

- في محفلٍ تَغَيَّبَ عنه الشيخ عبد الفتاح الشِّعشاعي لظروف طارئة كان لحسن تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل بالغ الأثر في تعرُّف جمهور جديد عليه

- بعد سماع الملك فاروق تلاوته وإعجابه بها؛ أمر بتعيينه قارئًا لقصر مصر الملكي

- في عام 1945م انطلق صوت الشيخ مصطفى إسماعيل بآيات الكتاب العزيز عبر موجات إذاعة القرآن الكريم،

- جاب الكثيرًا من دول العالم قارئًا لآيات القرآن الكريم

- زار فلسطين وقرأ أ بحرمها القدسي الشريف تلاوته المشهورة في ذكرى الإسراء والمعراج عام 1960

- حصل على العديد من الأوسمة داخل مصر وخارجها

- رحل الشيخ عن عالمنا في 26 من ديسمبر عام 1978م

- دُفن في قريته ميت غزال، بمركز السنطة، محافظة الغربية