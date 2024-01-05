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بعد تطبيق الجدول الجديد.. اعرف آخر موعد لتخفيف الأحمال بالمحافظات

كتب:

سلامة عامر
02:28 م | الجمعة 05 يناير 2024
احمال شبكة الكهرباء

احمال شبكة الكهرباء

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ جميع فروع الشبكات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، جداول تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، بدءا من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة، بناء على طلبات أولياء أمور الطلاب، استعدادا لامتحانات منتصف العام للفصل الدراسي الأول.

تنفيذ التعليمات الصادرة من الدولة بتخفيف الأحمال

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات: هي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، وجميعها ملتزمة بتنفيذ جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة.

تخفيف الأحمال في جميع محافظات الجمهورية والمناطق المختلفة دون تمييز

وأكد المصدر أنه في حالة الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال، فسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا عن طريق مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه في حالة وجود أي فصل خارج المواعيد المدرجة بالجدول، يكون بسبب أعطال طارئة خارجة عن إرادة الشركة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.