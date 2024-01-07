«القابضة للمياه»: سيارات متنقلة لخدمة المواطنين في القرى والمراكز

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقرى الواقعة في نطاق الشركات التابعة بالمحافظات ضمن الخطة التي وضعتها القابضة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن وجود سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس 11 يناير الجاري 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية عصرًا.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز

وأضاف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء بفارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم غدا الأثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء بدمياط - ميدان الشهابية يوم الأربعاء 10 يناير الجاري.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - ميدان باب الحرس، يوم الخميس 11 من شهر يناير الجاري 2024.

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للمواطنين

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير».

وأكدت الشركة أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.