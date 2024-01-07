رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القابضة للمياه»: سيارات متنقلة لخدمة المواطنين في القرى والمراكز

كتب:

سلامة عامر
03:17 م | الأحد 07 يناير 2024
سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقرى الواقعة في نطاق الشركات التابعة بالمحافظات ضمن الخطة التي وضعتها القابضة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن وجود سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس 11 يناير الجاري 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية عصرًا.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز

وأضاف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء بفارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم غدا الأثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء بدمياط - ميدان الشهابية يوم الأربعاء 10 يناير الجاري.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - ميدان باب الحرس، يوم الخميس 11 من شهر يناير الجاري 2024.

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للمواطنين

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير».

وأكدت الشركة أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

اقرأ المزيد:

«مياه الشرب» في مطروح تتخذ 4 إجراءات لمواجهة السدة الشتوية

تحرير 100 محضر للتعدي على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

موعد عودة مياه الشرب بعد انقطاعها في قرى مدينة السادات.. 4 ساعات

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب في مركز العياط

عناوين أماكن خدمة العملاء بشركة «مياه الإسكندرية».. 38 منفذا

تعرف على قيمة خصم مقابل خدمة العملاء من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»

أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه عن شهر يناير 2024 في خطوات بسيطة

«الإسكان»: جهود متواصلة لتطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا مصرية
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.