أفضل دعاء لتجنب الأزمات في البيت والعمل.. ردده باستمرار (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر مقطع فيديو، أفضل صيغة دعاء لتجنب الأزمات في البيت والعمل، إذ يحرص قطاع كبير من البشر بالمحافظة على هدوء مسكنه، والبعد عن الأزمات والمشكلات في بيئة العمل التي تخلق أجواء سلبية، وحالة من عدم الرضا والتوتر.

الأدعية التي تحفظ الشخص من الأزمات

وفي هذا الصدد، يحرص قطاع كبير من المسلمين على ترديد الأدعية التي تحفظ الشخص من الأزمات، سواء في منزله أو عمله، أو تعاملاته مع الآخرين.

وأوضح المفتي السابق، أفضل صيغة لتجنب الأزمات في البيت والعمل.

أفضل صيغة لتجنب الأزمات في البيت والعمل

وجاءت صيغة الدعاء وفق المفتي السابق كالتالي: «يا رب أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا رحمن يا رحيم يا حي، يا قيوم يا غفار يا وهاب يا كريم يا قهار يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، إنك على كل شئ قدير، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاللهم يا ربنا انظر إلينا بنظرة الرحمة، وانقلني من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.. اللهم آمين»