التنسيقية تصدر كتابا عن النائب الراحل أحمد زيدان.. يُعرض في «القاهرة الدولي»

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع دار عصير الكتب، إصدار كتاب عن سيرة النائب الراحل أحمد زيدان عضو التنسيقية، الذي غيبه الموت بعد صراع طويل مع المرض، وستوجه عائدات مبيعات الكتاب للأعمال الخيرية.

«التنسيقية» تصدر كتاباً عن سيرة النائب الراحل أحمد زيدان

يتضمن الكتاب مسيرة النائب الراحل ورحلته السياسية، وأبرز الإنجازات التي حققها لأهالي دائرته، حتى الرحيل المُبكر.

ويتواجد الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأجنحة دار عصير الكتب، صالة (1) جناح (B66)، وصالة (2) جناح (B25).