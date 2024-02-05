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ضعف المياه في عدّة مناطق بوسط الصعيد لمدة 4 ساعات.. اعرف التفاصيل

كتب:

سلامة عامر
01:08 م | الإثنين 05 فبراير 2024
ضعف المياه - أرشيفية

ضعف المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في أسيوط والوادي الجديد، إجراء عملية إحلال وتجديد خط مياه قطر 8 بوصات وربطه على خط مياه 12 بوصة الوارد من محطة مرشحة منقباد مركز أسيوط بحري.

وقال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنّه جار استكمال خطة الإحلال والتجديد بتغيير خط مياه 8 بوصات اسبيستوس إلى آخر بلاستيكي، وربطه على خط مياه 12 بوصة بلاستيكي لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الساعة الثانية عشرة من الليلة ذاتها.

وأوضحت الشركة أنّ وصول المياه إلى قرية اسكندرية التحرير وعزبة الجيش والأمن المركزي بمركز أسيوط بحري سيكون ضعيف إلى حد ما، نظرا لاعتماد التغذية على إنتاجية المحطات الارتوازي ليتمكن الطاقم الفني من إتمام أعمال احلال وتجديد خط المياه وأعمال الربط.

طرق تقديم الشكاوي بالشركة

وطالبت الشركة، عملائها في مركز أسيوط بتوفير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال فترة الضعف، والاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 وواتساب 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/، والموبايل أبليكيشن وبرامج «CMS» لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وتوفير سيارات مياه لمن يحتاج إليها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.