جدول الأسبوع الأخير لسحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية

يبدأ اليوم، خريجو جامعة أسيوط، في سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

ويكون جدول المواعيد المخصصة لكل جامعة، في الاسبوع الأخير لإجراءات سحب وتقديم الملفات، كالتالي:

السبت 6 / 1: جامعة أسيوط

الأحد 7 / 1: عطلة رسمية

الاثنين 8 / 1: جامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 9 / 1: جامعة الأزهر «فرع القاهرة، وفرع المنصورة»

الأربعاء 10 / 1: الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، كلية الشرطة، جامعة فاروس، جامعة الأزهر فرع الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الخميس 11 / 1: جامعة سوهاج.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة من هنا:

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط «جوجل»، على الرابط التالي:

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=icإنستجرام:https://instagram.com/ap.gov.eg