باهر دويدار مؤلف صيد العقارب يكشف سر كتابة المسلسل في 10 سنوات

ينافس مسلسل صيد العقارب في ماراثون دراما رمضان 2024، وتطل من خلاله الفنانة غادة عبد الرازق، على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة watch it الإلكترونية بدراما تحتوي على أحداث غامضة مليئة بالتشويق والإثارة والحبكات البوليسية التي يفضلها الجمهور.

قال المؤلف باهر دويدار، في تصريحات لـ«الوطن» إن المعالجة الدرامية الخاصة بمسلسل صيد العقارب، بدأ العمل عليها عام 2014 أي منذ نحو 10 سنوات، ولكن لم يخرج للنور طيلة هذه المدة وظل حبيس الأدراج فترة طويلة، خصوصًا أن الجميع يبدي إعجابه به ومع ذلك لا يكون الاختيار الأول، فضلًا عن انشغاله بكتابة مسلسلات أخرى وتنفيذها.

صيد العقارب في رمضان 2024

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا من الفنانة غادة عبد الرازق للتعاون سويًا، وعرض عليها عددا من الأفكار إلا أنها تحمسّت بشدة لورق صيد العقارب ووجدت ضالتها بها، ومن ثم قررت تنفيذها والعمل على هذا المسلسل.

أبطال صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من إخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا، ويشارك في بطولته بخلاف غادة عبد الرازق كل من رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، منال سلامة، صفاء جلال، محم علي رزق، مجدي بدر، ميار الغيطي.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حرب طاحنة تدور بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.