دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2024.. «اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين»

بحلول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك يكون انتصف الشهر الفضيل، ويتسابق المسلمون لاغتنام أيامه وساعاته في التقرب إلى الله لإدراك الفوز العظيم بغفران الذنوب والرحمة والعتق من النيران، ولذلك يحرص الناس على الدعاء في اليوم الخامس عشر من رمضان، وحال ذلك كباقي الأيام من التضرع والطلب من الله عز وجل باستجابة الدعاء.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2024

وحول أفضل صيغة لدعاء اليوم الخامس عشر من رمضان، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه لم يرد في الكتاب والسنة صيغة محددة للدعاء لكل يوم منفرد في رمضان، ولكن هناك صيغ مشروعة للدعاء يمكن للمسلم ترديدها ومنها: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ».

أدعية مستحبة في اليوم الخامس عشر من رمضان 2024

كما توجد صيغ متعددة للدعاء منها أيضا: «اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين»، و«اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصيّر أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوف».

واللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل على فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين، اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.

اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات، وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا فيه غرضا للبلايا والآفات، اللهم وفر فيه حظنا من البركات، وسهل سبيلنا إلى الخيرات، ولا تحرمنا قبول الحسنات، وافتح لنا فيه أبواب جنانك، وأغلق عنّا فيه أبواب نيرانك، ووفقنا فيه لتلاوة قرآنك.

أعمال مستحبة في اليوم الخامس عشر من رمضان 2024

- الصلاة.

- القيام وصلاة النوافل.

- قراءة القرآن الكريم.

- إطعام المساكين.

- الصدقة.