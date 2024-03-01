مواعيد قطع المياه في 3 محافظات بالصعيد وبحري.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القيام بأعمال صيانة لخطوط المياه في عدد من المناطق التابعة لها بمحافظات الأقصر ودمياط والمنوفية.

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة في الأقصر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه عن مناطق «أرمنت الوابورات - المراعزة الغربية» بمدينة أرمنت، اعتبارا من الساعة الـ11 مساء اليوم وحتى الـ5 من صباح الغد لمدة 6 ساعات، لافتا إلى أن سبب قطع الخدمة القيام بأعمال الصيانة لخط مياه قطر 400 ميليمتر أمام مصنع سكر أرمنت.

تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الاتصال بالأرقام التالية «0952282406 - 0952284116 - 01147999752».

صيانة محول محطة مياه دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قطع المياه عن مناطق «مدينة دمياط - العدلية - البصارطة - عزبة البرج - منطقة جنوب عرب بورسعيد» غدا لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الـ3 مساء .

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط إلى أن سبب قطع الخدمة القيام بأعمال صيانة محول محطة مياه دمياط بالعدلية، لافتة إلى أنها ستستقبل شكاوى انقطاع المياه من المواطنين على رقم الخط الساخن 125 وواتس آب رقم 01013019333.

مدة انقطاع الخدمة بالمنوفية

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن المياه ستنقطع عن مناطق «مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان» يوم الاثنين المقبل بدءا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة الـ2 مساء من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.