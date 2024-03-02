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دراما المتحدة

باق من الزمن 5 أيام.. آخر موعد للتقديم في وظيفة معاون نيابة 2023

كتب:

سلامة عامر
01:46 م | السبت 02 مارس 2024
النيابة العامة

النيابة العامة

تواصل النيابة العامة تلقي ملفات الإناث الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023 بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل حتى يوم 7 مارس الجاري 2024، لافتة إلى أنه سيجرى تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

آلية التقديم للراغبات في تقديم طلبات وظيفة معاون نيابة دفعة 2023

وكشفت النيابة العامة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خلال الموقع الخاص بها ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة 2023

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.

- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

موعد صرف ملفات الراغبين للتقديم لوظيفة معاون نيابة 2023

وانتهت النيابة العامة من تلقي طلبات التقديم من الذكور لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل الخميس 22 من شهر فبراير الماضي 2024 فيما قامت النيابة العامة بصرف الملفات للراغبين في تقديم الطلبات من الذكور اعتبارًا من 3 من فبراير الماضي، حتى 8 من نفس الشهر، وبدأت في صرف ملفات الإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير الماضي، حتى 15 من نفس الشهر.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.