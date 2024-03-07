«رياضة القليوبية» تكرم الفائزين ببطولات أفريقيا والجمهورية في الألعاب الفردية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات حفل ختام الأنشطة الرياضية وتكريم أبطال أفريقيا والجمهورية في التايكوندو، الكيك بوكسينج، الكونغفو، الكاراتيه، السباحة والملاكمة، والذي أقيم مساء الثلاثاء، بنادي قليوب الرياضي.

العمل الشبابي والرياضي يشهد طفرة

وفي كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط بالحضور موجهًا الشكر لمجلس إدارة نادي قليوب والأجهزة الفنية والإدارية وأولياء أمور اللاعبين.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن العمل الشبابي والرياضي يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الأندية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية في ظل رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة العمل على الاهتمام وتطوير كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للنشء والشباب على المستويين الشبابي والرياضي تحقيقاً لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2023 في بناء وتطوير الشخصية المصرية.

تطوير البنية التحتية

وأشاد الصبروط بالطفرة الكبيرة التي يشهدها نادي قليوب الرياضي على مستوى الإنشاءات والطرح الاستثماري وتطوير البنية التحتية والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق الإنجازات والبطولات الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة بالإضافة لزيادة الموارد المالية بالهيئات الشبابية والرياضية وتنوع الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة للنشئ والشباب.

وخلال الحفل أهدى المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو درع الاتحاد المصري للتايكوندو الى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تكريما لمجهوداته وانجازاته فى قطاع الشباب والرياضة بالقليوبية، كما قدم النائب عبدالله أحمد عبدالله 3 رحلات عمرة للأبطال ذوي المهم بنادي قليوب الرياضي.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه كلمات الترحيب، ثم عروض رياضية وفنية، وتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

اختُتم الحفل بتكريم أبطال فريق السباحة الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة القاهرة للسباحة، وأبطال ذوي الهمم في مختلف الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى تكريم فريق الكيك بوكسينج الفائز ببطولة الجمهورية، وفرق الملاكمة والتايكوندو الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة مصر وأفريقيا. تأتي هذه الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بناءً على توجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.