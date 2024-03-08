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بالأسماء.. النتيجة النهائية للمتقدمين لوظائف المياه 2023

كتب:

سلامة عامر
11:41 ص | الجمعة 08 مارس 2024
محطة مياه ارشيفية

محطة مياه ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على منصةً التواصل الاجتماعي «فيسبوك» النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة ممرض طبقًا لإعلان التوظيف رقم 3 الصادر في يوم 29 من شهر نوفمبر الماضي طبقًا للكشف المرفقة.

رابط النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة ممرض

وحددت شركة مياه الشرب في القاهرة، عبر المنشور، بأنّه يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة من خلال موقع الشركة الإلكتروني من هنا.

الشروط المطلوبة للتقدم لشغل وظائف شركة المياه 2023

أوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كالتالي:

- أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق «كهرباء - مياه - غاز».

- أن يجتاز الاختبارات الفنية والطبية التي تحددها الشركة.

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لمختلف الوظائف.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور 5 سنوات.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه 2023

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المتقدمين لشغل وظيفة ممرض، بإرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صحيفة الحالة الجنائية - صورة شخصية»

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.