الكشف على 719 مريضا من العاملين بالكهرباء وأسرهم

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، تنظيم قافلة طبية بمدينة ومحافظة دمياط، للكشف الطبي على العاملين والمعاشات وأسرهم بشركات الكهرباء، من خلال مجموعة من الاستشاريين وذلك في مستشفى دار الشفاء بدمياط.

وقال الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية في تصريحات صحفية، إنه جرى خلال القافلة، الكشف على 719 حالة بإشراف الدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية الطبي، والدكتور ياسر محمد راشد رئيس قطاع المنصورة الطبي وبالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء.

تعامل مرضى السكر خلال الشهر الكريم

وقررت العيادات التخصصية بالمنيا التابعة للشركة، إقامة يوم طبي غدًا، يحاضر به الدكتور طارق العريني استشاري أمراض السكر، عن كيفية تعامل مرضى السكر خلال الشهر الكريم، تنفيذًا لما تقوم به الشركة من النهوض بالخدمة الطبية للعاملين والمعاشات وأسرهم بشركات الكهرباء، بالتنسيق مع المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

تنظيم يوم طبي غدًا

وأشارت الخدمات الطبية في بيان، إلى أنّ اليوم الطبي سيُقام بالنادي الموجود بمبنى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، غدًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة مساءً، مطالبة من يرغب في الحضور، بإبلاغ إدارة العيادات التخصصية بالمنيا لتنسيق عدد المرضى مع القائمين على هذا العمل.