5 حيوانات يمكنها استخدام الأدوات مثل الإنسان.. منها الدولفين والغربان

على عكس الاعتقاد السائد بأن استخدام الأدوات من سمات البشر فقط، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، فهناك كائنات أخرى أيضا يمكنها استخدام الأدوات وصنع الأشياء بها، وتوجد حالات عديدة لحيوانات وطيور تقوم بذلك، كالشامبنزي الذي يستخدم الأغصان لصيد النمل، ويمسك بالأدوات الحجرية والخشبية لكسر المكسرات، أو الفيلة التي تستخدم خرطومها في التقاط الأشياء مثل الذراع.

هناك حالات عديدة شوهدت لحيوانات تقوم باستخدام الأدوات مثل الإنسان، وهو ما رصده موقع «live science».

الغربان

يتمتع الغراب بذكاء حاد يميزه عن بقية الكائنات الحية، ويعتبره العديد من العلماء أنه الطائر الأذكى في مملكة الحيوان، وأكثرهم استخداماً للأدوات، فيمكنها تحويل ريشها وأوراق الشجر والاغصان إلى أداة تستفيد بها في الصيد، واكتشف العلماء أن الغربان تقوم بإسقاط الجوز أمام السيارات لتكسيرها، وتقوم برمي الحجارة في الأباريق والأوعية لترفع منسوب المياه بها.

الغوريلا

تستخدم الغوريلا فروع الشجر كعصى للمشي لاختبار عمق المياه، كذلك تستخدم جذع الشجر كجسور مؤقتة لعبور البقع العميقة من المستنقعات، وتعد الغوريلا من أقوى الحيوانات، فهي أقوى 10 مرات تقريبا من رجل كامل النمو.

الدلافين

على عكس الاعتقاد السائد أن الدلافين لا تستطيع استخدام الأدوات، بسبب امتلاكها زعانف بدلا من الأيدي، إلا أن في عام 1984، شوهدت بعضا من الدلافين قارورية الأنف في خليج القرش في أستراليا، تحمل قطعاً من الإسفنج وتلفها حول أنفها، وفسر بعض العلماء قيامها بهذا السلوك لتحريك رمال قاع المحيط ولتجنب الخدوش أثناء الصيد، فهي تقضي وقتاً طويلاً في الصيد أكثر من أي حيوان آخر.

الفيل

يعد الفيل من أكبر الحيوانات وأضخمها، ويستخدم الفيل الأسيوي أغصان الأشجار لضرب الذباب، وبحسب موقع «treehugger»، إضافة إلى أن العلماء اكتشفوا أن الفيل يتمتع بموهبة الرسم، وتجلى ذلك بعدما أعطى بعض حراس حديقة الحيوان فرشاً للرسم للفيلة، حيث ترجمها هذا الكائن لرسومات رائعة.

الشامبنزي

الشامبنزي من أكثر الحيوانات التي تشبه البشر في الشكل والصفات، ويبدو أنها تعلمت استخدام الأدوات منذ وقت طويل، فاكتشف العلماء بعضاً من المطارق الحجرية التي تم العثور عليها في ساحل العاج في مستوطنة الشمبانزي يرجع تاريخها إلى 4300 عام، كما أنه يمكنها صنع الرماح واستخدامها في الصيد.