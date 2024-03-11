لمدة أسبوع.. موعد وأماكن سيارات المياه المتنقلة بمراكز وقرى دمياط

تدفع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسيارات مياه متنقلة في جميع المحافظات، ضمن خطتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وللتيسير عليهم، خاصة في الأماكن البعيدة والنائية.

سيارات متنقلة لخدمة المواطنين في الأماكن البعيدة والنائية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تقديم خدماتها للعملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 18 من شهر مارس الجاري 2024.

أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها، كالتالي:

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في مناطق الخياطة - الجامع الكبير، يومي الأحد والاثنين.

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في مناطق كفر المنازلة - سوق حياة كريمة، يومي الأحد والاثنين.

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في مناطق الملقا - أمام مسجد السيدة زينب، وذلك يوم الثلاثاء.

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في كفر البطيخ - اللضامين وذلك يوم الثلاثاء

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الأربعاء.

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في كفر البطيخ - ميدان الجمعية، وذلك يوم الأربعاء.

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس.

- تتواجد سيارات خدمة العملاء في فارسكور - أمام جامع النصر، وذلك يوم الخميس.

خدمات تقدمها سيارات المياه المتنقلة

وأشارت الشركة، إلى أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء، ومنها التعاقد على العدادات واستقبال شكاوى دفع الفواتير ودفع الفواتير، لافتا إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والعملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.