افتتاح 4 مساجد جديدة بالقليوبية في الجمعة الأولى من رمضان 2024

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، 4 مساجد جديدة، وذلك في الجمعة الأولى من رمضان 2024.

والمساجد هي:

- الصفا والمروة بالحي الرابع بمدينة العبور، والذي بلغت مساحته 450 متر بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

4 مساجد جديدة تدخل الخدمة

المسجد الثاني:

مسجد الرضوان بالمنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر، وتبلغ مساحته 800 متر بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه .

المسجد الثالث:

مسجد آل حلاوة بأجهور الكبرى مركز طوخ، وبلغت مساحته حوالي 600 متر، وجرى عمل صيانة وترميم له بالكامل وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

بلغت تكلفة تجديد مسجد «حلاوة» 2 مليون جنيه.

المسجد الرابع:

مسجد التوحيد بزاوية بلتان مركز طوخ، وبلغت مساحته 500 متر، وجرى عمل صيانة وترميم للمسجد بالكامل وتوسعة إضافية وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

رمضان شهر العبادات

وخلال الافتتاح، أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن رمضان شهر الطاعات والقرآن، والصدقات وبذل النفع للناس ونشر روح التسامح والتعاون والاتحاد، ونشر الرحمة بين كل بني آدم على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم .