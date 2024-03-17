«الأوقاف»: أكثر من 40 ختمة قرآنية في مقارئ المساجد الكبرى غدا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عددا من المساجد الكبرى ستشهد غدًا الاثنين 8 رمضان 1445هـ أكثر من أربعين ختمة قرآنية من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء.

تفاصيل عقد الختمة القرآنية

وقالت وزارة الأوقاف، إنه على مائدة القرآن الكريم وفي إطار الأنشطة القرٱنية المتنوعة تُعقد المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها 846 مقرأة عقب صلاة الظهر غدًا الاثنين، سابع أيام شهر رمضان 1445هـ، بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي ؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من أربعين ختمة قرآنية .

استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان

وكان فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن في وقت سابق، أن هناك أكثر من مائة عالم وقارئ سيحيون أيام وليالى شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكرى بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، فضلا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية.