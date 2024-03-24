مكون سري بديلا للبروتين يضاف للشعر يجعله كالحرير.. موجود في كل بيت

عادة ما تختلف طبيعة الشعر من شخصٍ إلى آخر، فمنّا من يمتلك شعرًا مجعدًا، ومنّا من يمتلك شعرًا مموّجًا، ومنّا من يمتلك شعرًا أملسًا، ورغبةً في الحصول على شعرٍ أملسٍ وانسيابي يلجأ الكثيرون إلى تقنية فرد الشعر، إذ يمكن الوصول إلى نتيجة صالونات التجميل من خلال مكون سري يُضاف إلى الشامبو يُعطي نفس نتيجة الفرد بالبروتين، ويعتبر بديلًا للمواد الكيميائية.

مكون سري يضاف للشعر

وتقول مروة حمدي خبيرة تجميل الشعر البشرة إنّ هناك مكونا سريا يمكن استخدامه لفرد الشعر بأكثر من وصفة كـ بروتين طبيعي، وبعدها يمكن الاستغناء عن الذهب إلى صالونات التجميل، إذ أوضحت خبير التجميل خلال استضافتها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة CBC سفرة هذا المكون وطريقة استخدامه على النحو التالي:

المقادير:

- 3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

- كوب كبير من الماء.

- ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

- في إناء عميق، نُضيف بذور الكتان والماء ونُرفع الخليط على النار.

- عند الغليان، نخفض نار البوتاجاز ونترك الخليط ليغلي حتى يتكون لدينا خليطٌ ثقيلٌ يشبه الجل.

- نرفع الخليط من على النار ونُصفّيه ونتركه ليبرد قليلاً.

- في طبق صغير، نضع ملعقة كبيرة من النشا ونُضيف إليها ملعقة كبيرة من الماء المغلي ونغلي الخليط جيدًا.

- نُضيف النشا على جل بذور الكتان ونقلب جيدًا ثم نترك الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.

طريقة الاستخدام:

- اغسلي شعرك جيدًا بالماء الساخن والشامبو، وتأكدي من إزالة جميع الأوساخ والزيوت من شعرك.

- يتم توزيع الوصفة على خصل الشعر من الأعلى إلى الأسفل، مع التأكد من تغطية جميع خصل الشعر بشكلٍ متساوٍ.

- لفّي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة، إذ يساعد ذلك على الاحتفاظ بالحرارة وزيادة فعالية الوصفة.

- اتركي الوصفة على شعرك لمدة ثلاث ساعات.

- اغسلي شعرك بالماء الساخن جيدًا، والتأكد من إزالة جميع آثار الوصفة من شعرك، وستحصلين على شعر ناعم ومفرود كالحرير.

ويمكنك فرد الشعر بالنشا بديل البروتين وزيت جوز الهند من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المقادير

- 3 ملاعق كبيرة من النشا.

- نصف كوب من الماء.

- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء، نضع النشا والماء ونقلبهم جيدًا.

- نرفع الخليط على النار مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام ثقيل.

- نرفع النشا من على النار ونُضيف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وملعقة من زيت جوز الهند ونقلب الخليط جيدًا.

- نغسل الشعر جيدًا بالشامبو لإزالة أيّ دهون أو زيوت عالقة به.

- نضع الوصفة على الشعر ونُوزّعها بشكلٍ متساوٍ.

- نلفّ الشعر جيدًا بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة أربع ساعات.

- نغسل الشعر جيدًا بالماء الساخن، حتى نحصل على شعر مفرود وناعم.