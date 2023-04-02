كيفية تقديم شكاوى الكهرباء 2023.. 6 أرقام متاحة للخط الساخن

انخفضت شكاوى المواطنين خلال عام 2022 الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرية وفقًا للتقارير التي تلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها بالمحافظات منذ بدء تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة «شعاع» المسؤولة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط موظف شعاع صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل أي عنصر بشري.

منافذ تقديم شكاوي الكهرباء 2023

وحددت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من الآليات التي يمكن أن يستخدمها المواطن لتقديم شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2023 بسهولة ويسر من خلال إتاحة منافذ إلكترونية عديدة يمكن استخدامها بواسطة الهاتف المحمول لتقديم شكوى بشركات توزيع الكهرباء.

وفيما يلي آليات يلجأ إليها مستهلك الكهرباء لحل مشكلته:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أرقام الخط الساخن لتقديم شكاوي الكهرباء 2023

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء عبر المنشور عددًا من أرقام التليفونات لإمكانية التواصل مع شركات الكهرباء من أجل الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المختلفة:

- رقم شركة الكهرباء للإبلاغ عن القراءات 146197.

- رقم شركة الكهرباء للاستعلام عن متأخرات 7021.

- رقم شركة الكهرباء لخدمة حساب الفاتورة 359.

- رقم شركة الكهرباء لتقديم الاستفسارات العامة 527935.

- رقم شركة الكهرباء لتقديم البلاغات الفنية 2835989.