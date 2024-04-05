مروة عبدالمنعم عن مسلسل «وبقينا اتنين»: قريب من الواقع

عبرت الفنانة مروة عبدالمنعم عن سعادتها بالمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل وبقينا اتنين الذي يعرض على شاشة قنوات cbc ومنصة watch it الإلكترونية، حيث تجسد شخصية «ريكو».

وقالت مروة عبدالمنعم إنها تشعر بالسعادة إزاء ردود الفعل التي تتلقاها يوميا منذ انطلاق عرض المسلسل بالنصف الثاني من رمضان، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل بقينا اتنين لعدة أسباب، أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدا بخلاف السيناريو الجيد، ثم شركة الإنتاج k media.

كواليس وبقينا اتنين

وأشارت إلى أن كواليس العمل الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان، كانت جيدة جدا ومليئة بالحب بين كافة صناعه سواء الفنانين أو من هم خلف الكاميرا، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها عاصم في المسلسل ويقوم بدوره الفنان ياسر الطوبجي، تشبه كثيرًا علاقة أي زوجة بزوجها خاصة في مجتمعنا المصري، وأغلب المشاهد قريبة جدًا من الواقع، متابعة: «حقيقي سعيدة بالتعاون مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف والجميلة ميمي جمال».

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير، طارق عبدالعزيز، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، عزت زين، ياسر الطوبجي، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.