مع اقتراب نهاية العشر الأواخر من شهر رمضان، يبدأ المسلمون الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، الذي يعد أحد أفضل المناسبات الدينية لدى جميع المسلمين، ويرغب العديد من الأشخاص معرفة أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة.

أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة

تقدم «الوطن» في الفقرات التالية، أماكن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة، لكي يستعد له المسلمون، ويتمكنون من أداء الصلاة في المساجد والساحات الكبيرة المخصصة لها،

وذلك بعد أن كشف مجلس الوزراء الإماراتي، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريا، التي ستكون يوم 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وتستمر حتى نهاية السبت 12 أبريل.

وبذلك يكون يوم الأحد 13 أبريل هو يوم عطلة أسبوعية، ثم تعود الحياة العملية في البلاد إلى طبيعتها يوم الاثنين 14 أبريل، ويبدأ الموظفون في العودة إلى أعمالهم مرة أخرى، بالإضافة إلى عودة الحياة الدراسية في كافة المراحل التعليمية بالإمارات.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة

ووفقا لما ذكره المجلس الوزاري فإن المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة بتمام الساعة 6:12 صباحاً.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة

يحرص المواطنون في محافظة الشارقة، على تأدية صلاة عيد الفطر في موعدها، بالساحات المخصصة لذلك، وبحسب ما نشرته دائرة الشؤون الإسلامية، فإن المسجد سيكون اسمه مصلى الشارقة في منطقة حي الغرب، ويؤم الناس في صلاة العيد فضيلة الشيخ ظفر الحسن أحمد الله.

ويخرج المصلين من الصغار والكبار والنساء والرجال، مٌرتدين ثيابا جديدة، ويٌبادرون بإلقاء التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما يفضل الجميع تناول أشهى الأطعمة التقليدية بالإضافة إلى الحلويات الشرقية المتنوعة، وذلك على مدار أيام الإجازة.