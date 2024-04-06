دعاء ليلة 28 رمضان.. اللهم يسر أمورنا واجعلنا من المجبورين

يحرص المسلمون على التقرب إلى الله في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما لها من فضل عظيم، ووجود ليلة القدر بها، فضلا عن ختام الشهر الكريم بطاعة الله عز وجل، ونستعرض دعاء الليلة 28 رمضان، إذ يستحب إحياء هذه الأيام بالدعاء والصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وكثرة الذكر والاستغفار.

دعاء ليلة 28 رمضان

ونشرت دار الإفتاء المصرية عددا من الأدعية التي تصلح لدعاء ليلة 28 رمضان كالتالي:

اللهم يا مالك يوم الدين اجبر بخاطري وخاطر كل أحبابي يا رب

اللهم أحسن خاتمتي وتوفني وأنت راضٍ عني

اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة وثبتني عند السؤال

اللهم سخر لي من يدعو لي دون ملل

اللهم إني أخاف من القبر وظلمته فأنسني فيه بك يا كريم

دعاء ليلة 28 رمضان لقضاء الحاجة

ومن دعاء ليلة 28 رمضان أيضا:

أسألك بحق هذه الليالي المباركة أن تقضي حوائجنا، اللهم يسر أمورنا.

اللهم إني أسألك العفو والعافية بالدنيا والآخرة.

نسألك أن تجعلنا من المجبورين بهذه الليلة المباركة.

اللهم إني أسألك بهذا المقام الطاهر أن تجعلنا من الفائزين بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والرياء.

اللهم إنا نسألك مرافقة الأنبياء والصديقين بالفردوس الأعلى.

اللهم يا من أنزلت القرآن أسألك أن ترزقنا من الخير كله عاجله وآجله.

اللهم أني أعوذ بك من فتن المحيا والممات.

اللهم اجعلنا من الذين ازدادوا إليك قُربا وصرفت عنهم مصائب الدنيا ولا تُصعب علينا أمرا وارزُقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة.