احذر الإصابة بالتخمة في العيد.. 11 نصيحة للتأقلم مع تغيير نظام رمضان الغذائي

منذ الساعات الأولى من صباح عيد الفطر المبارك، أقبل كثيرون على تناول أصناف وأنواع مختلفة من الطعام، خاصة تلك المتعلقة بالعيد مثل الرنجة والفسيخ والكحك والبسكويت والمقرمشات والتسالي، وهو ما أصاب البعض بمشكلات في الجهاز الهضمي خاصة أنّ المعدة استقبلت كميات كميرة من الطعام بعد 30 يومًا من الصيام.

أعراض الإصابة بالتخمة

وبسبب الإفراط في تناول الطعام في عيد الفطر على مدار اليوم، يمكن أنّ يصاب البعض بما يعرف بـ«التخمة» أو عسر الهضم، وهو عبارة عن شعور بألم أعلى البطن، أو الامتلاء، أو غازات بالبطن بعد تناول الطعام مباشرة، وذلك نتيجة المشروبات الغازية والكافيين، تناول الأطعمة الدسمة، التدخين، وجود مرض بالجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة، عدوى بكتيرية.

وقد ينتج الشعور بعسر الهضم أيضًا، بسبب تناول المسكنات خاصة على معدة فارغة، والأدوية التي تحتوي على الحديد.

نصائح لتجنب الشعور بالتخمة

ولتجنب الشعور بالتخمة، عليك اتباع بعض العادات الصحية خلال عيد الفطر المبارك، وفق ما أوضحته وزارة الصحة، التي تتمثل في الآتي:

- تناول العديد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم بدلا من 3 وجبات كبيرة.

- تجنب تناول الوجبات قبل النوم مباشرة، وقد تحسن أدوية الحموضة هذه الحالة.

- عدم الإسراع في تناول الطعام، والحرص على تناوله ببطء؛ للتقليل من حموضة المعدة.

- الحرص على شرب الماء صباحا؛ مما يساعد على التقليل من الشعور بعسر الهضم والحموضة طوال اليوم.

- ممارسة الرياضة بانتظام، إذ تساعد الرياضة على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالتعب.

- انتظر 3 ساعات على الأقل قبل النوم: تجنب النوم مباشرة بعد الأكل.

- قم بالمشي أو ممارسة أي نشاط خفيف: يساعد ذلك على تحسين عملية الهضم.

- تناول مشروبًا ساخنًا: مثل النعناع أو البابونج لتحسين الهضم.

- توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع: لا تجبر نفسك على إنهاء كل ما في طبقك.

- ابتعد عن المشتتات: ركز على طعامك وتجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف في أثناء الأكل.

- امضغ الطعام جيدًا: يساعد ذلك على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.

وإذا كنت تعاني من التخمة بشكل متكرر أو في حال زيادة الأعراض عليك استشارة الطبيب فورًا.