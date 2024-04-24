كم رغيف خبز يستهلكه المصريون في السنة على بطاقة التموين؟ (مستند حكومي)

رغيف الخبز الذي يحصل عليه المصريون المستفيدون من البطاقات التموينية هو بمثابة غذائهم الأساسي، وأحد أهم مقومات الحياة، وذلك لحضوره الدائم على موائد الإفطار والغداء والعشاء، وربما في حقائب الأطفال أيضا في المدارس، كوجبة خفيفة تعينهم على استكمال يومهم الدراسي لحين العودة إلى المنزل.

كم رغيف خبز على بطاقة التموين يستهلكه المصريون؟

ووفقاً لما سبق هل خطر ببالك سؤال حول كم رغيف خبز على بطاقة التموين يستهلكه المصريون في السنة؟، الإجابة هنا تكمن في معرفة كميات القمح المطلوب توفيرها، إذ أعلنت الحكومة في الموازنة الجديدة أنها تبلغ نحو 8.250 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو7.671 مليون طن قمح، إذ تستخدم تلك الكميات لتوفير نحو96.5 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

نسبة سحب رغيف الخبز

فيما أعلنت الحكومة نسبة سحب رغيف الخبز، والتي تبلغ نحو 79.5% ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) تبلغ 20.5%.

ولفتت إلى أنّ هناك 70 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 61.8 مليون مستفيد حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو مبلغ 134.2 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83 مليارجنيه خلال العام المالي .2020- 2021.

وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة 2024 /2025، قيام الحكومة بالتحول التدريجي للدعم النقدي، وسر طلب وزارة التموين خلال الفترة الماضية من المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين تحديث بياناتهم.

وطبقا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب، والذي بدأت اللجان المتخصصة بالبرلمان فحصه ودراسته قبل رفع تقرير بها لاقرارها طبقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لذلك.