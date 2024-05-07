وظائف قيادية مميزة في مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية.. المهارات المطلوبة

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية القيادية «مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية»، وهي وظيفة تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للخدمة المدنية التابعة لوكيل المديرية، ويكلف شاغلها بتوجيه أعمال الدراسات والبحوث القانونية في مجال الخدمة المدنية، وكذلك الرد على الاستفسارات القانونية للوحدات الإدارية بالمحافظة.

المهارات المطلوبة لوظائف التنظيم والإدارة 2024

حددت مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية المهارات المطلوبة، من الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

أولًا: المهارات الأساسية:

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة ورئاستها، وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ومتابعة تنفيذها، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات، وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- إبداء الرأي في مجال شئون الخدمة المدنية وما يتعلق بها من نظام ولوائح وتعليمات، وإصدار التوجيهات الخاصة بدراسة مؤشرات شكاوى العاملين من نظم الخدمة المدنية وتصنيفها وإجراء البحوث اللازمة عليها.

- الإشراف على بحوث شئون الخدمة المدنية التي تجريها الإدارات التابعة له، وإصدار توجيهاته وتعليماته بشأنها.أداء ما يُسند إليه من أعمال أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة.

ثانيًا: المهارات الفنية:

- المعرفة التامة بالقوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل.القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

رابعًا: سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة (أ أو ب).

- أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة.

طريقة تقديم طلبات وظائف التنظيم والإدارة 2024

طالبت مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بالتقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية، وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات، ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، مرفقًا به: «عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 وعدد 7 ملفات (أصل+ 6 صور)».