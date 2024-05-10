«القابضة للمياه»: ندوة لتوعية السيدات بأهمية الترشيد وتأثيره على المجتمع

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تنفيذ ندوة للتوعية وورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة وبين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالشرقية وتنفيذا لسياسة الشركة القابضة بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

المعايير القياسية لجودة مياه الشرب

وأشارت مياه الشرقية في بيان، إلى أنه تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوى المياه والصرف الصحي كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها .

تنفيذ برنامج توعوي للوصول إلى المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية وبخاصة المعنية بقضايا المياه من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها.