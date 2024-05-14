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«الجيزة» تنظم ملتقى توظيفيا لتوفير فرص عمل للشباب اليوم

كتب:

سلامة عامر
02:30 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
وظائف - أرشيفية

وظائف - أرشيفية

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيفيا لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد المطاعم المعروفة، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية، بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 مساء.

فرص عمل للشباب في الجيزة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الوظائف المطلوبة بالمطاعم كالتالي: «مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف وردية - مشرف مطبخ - متدرب إداري - منسق علاقات عامة بالمطعم - مراقب جودة - كاشير - عضو فريق مطعم خريجين أو طلبة - باريستا - موظفين كول سنتر خريجين أو طلبة - فنيي صيانة مطعم - سائقين أولى وثانية».

الشروط المطلوبة والمزايا

وكشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب الشروط والمزايا المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف كالتالي: «السن من 18 إلى 30 عاما والإداري حتى 40 عاما - موقف محدد من التجنيد - رواتب مجزية - بدل وجبة - حوافز شهرية - تأمينات اجتماعية».

طرق تقديم طلبات الوظائف

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقديم للوظائف المطلوبة بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وحددت طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات «35711198 - 35730825».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.