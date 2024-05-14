أماكن ومواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بقرى ومراكز الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تواجد سيارات خدمة العملاء بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل في قرى مراكز ديرب نجم ومنيا القمح وأبو حماد والحسينية.

سيارات خدمة العملاء مزودة بأحدث الوسائل

وأشارت شركة مياه الشرب في منشور على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، إلى أن سيارات المياه المتنقلة يستفيد منها جميع المواطنين، خاصة كبار السن ممن يصعب عليهم التوجه إلى الفروع، لافتا إلى أن السيارات كلها مزودة بأحدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات اللي تقدمها الشركة كاملة.

خدمات سيارات المياه المتنقلة

وكشفت الشركة أن الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالقرى والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عملها هي «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».

أماكن تمركز سيارات المياه المتنقلة

وقالت الشركة إن أماكن تمركز سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالقطاعات التابعة لها كالتالي: «قطاع ديرب نجم في قرية شوبك أكراش، وقطاع منيا القمح قرية المعالي، وقطاع أبو حماد بقرية العباسة، وقطاع الحسينية في قرية سماكين الغرب»