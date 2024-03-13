«مياه الإسكندرية» تعلن أسماء الفائزين في اليوم الأول بالمسابقة الرمضانية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك» أسماء الفائزين في اليوم الأول للمسابقة الثقافية الرمضانية تحت رعاية المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

إعداد المسابقة واختيار الفائزين

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أنّ عدد المرشحين للفوز بلغوا نحو 595 مرشحًا من ضمنهم أسماء الفائزين في اليوم الأول من رمضان 144، مشيرا إلى أنّ إعداد المسابقة واختيار الفائزين والإعلان عنهم يوميًا يكون من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.

اختيار 3 فائزين الكترونيا

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنّه يتم تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق، حيث يتمّ الاتصال بهم تليفونيا، لاختيار 3 فائزين إلكترونيًا، مؤكدة أنّ أداء المشاركين في المسابقة مميز، وشكرت المشاركين لتفاعلهم.

أسماء الفائزين في اليوم الأول للمسابقة الثقافية

وجاءت أسماء الفائزين في اليوم الأول للمسابقة الثقافية الرمضانية بالشركة كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيها.. عماد عزت عبدالجواد منصور.

- الجائزة الثانية 150 جنيها.. أحمد إسماعيل زغلول.

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.. سلمي محمد محمد عبدالحي.

وذكرت الشركة أن أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر 500 جنيه لكل متسابق منهم.