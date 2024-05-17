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رفع إشغالات والتحفظ على «تكاتك» مخالفة في حملات مكبرة بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
10:12 ص | الجمعة 17 مايو 2024
خلال الحملات المكبرة بأحياء الجيزة

خلال الحملات المكبرة بأحياء الجيزة

شنت أجهزة حي العمرانية بالجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومتابعة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة حالات البناء المخالفة والتصدي لها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إيداع المضبوطات في مخزن الحي

وأكدت أجهزة حي العمرانية القيام بحملة إشغالات في شارع ترعة الزمر وشارع الهرم برفع 45 حالة إشغال، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع 67 حالة إشغال بشارع ناصر الثورة، إضافة إلى التحفظ على 3 تكاتك مخالفة لخط السير.

التحفظ على تكاتك للسير عكس الاتجاه

وأشارت أجهزة حي العمرانية إلى أنه بناء على الشكوى الواردة على بوابة الشكاوى، تم كلبشة السيارات أمام أحد معارض السيارات بشارع ترعة الزمر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إضافة إلى التحفظ على 10 تكاتك للسير عكس الاتجاه بشوارع محمود سامي البارودي وترعة الزمر.

متابعه ترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضحت أجهزة الحي أنه تم رفع سقالة دون تصريح بشارع وجيه الدكروري مع شارع ترعة الزمر، إضافة إلى إيقاف افتتاح دون تصريح بشارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية، وتم سحب السماعات، إضافة إلى متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإضاءة في لافتات وواجهات إعلانات المحلات بشارع فيصل.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.