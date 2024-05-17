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«جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر

كتب:

أيمن حمزة
04:13 م | الجمعة 17 مايو 2024
مضبوطات الجمارك

مضبوطات الجمارك

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة محمد محمود، محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتباه في مشمول بوليصة تأمين

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك الـDHL برئاسة الدكتورة فريدة سليم إبراهيم، اشتبه مبروك جمعة محمد مأمور الحركة، في مشمول بوليصة باسم الراسل «م. س» والمرسل إلى «م. ا. ع» بالسعودية، ومشمول البوليصة عبارة عن طرد كمبروسر بوزن 28 كيلو.

ضبط أقراص مخدرة

وبالعرض على جهاز الأشعة تم تأكيد الاشتباه، وبفتح الطرد تبين وجود 3995 قرص ترامادول مخبأة بداخل خزان الكمبروسر، وبلغت قيمة الأقراص المضبوطة 639 ألف جنيه.

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2024، وتحريز المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.