تنظيم حملات لاستطلاع آراء العملاء بهدف تحسين خدمة المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنظيم حملات توعية واستطلاعات لآراء المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء بأفرع الشركة «بكفر صقر - ومنيا القمح - وبلبيس - وصان الحجر »، وذلك للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل وحصر الشكاوى للتحسين المستمر في جودة الخدمات المقدمة.

توعية العملاء بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان، إلى أنه تم توعية العملاء بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، وتأكيد آلية التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى أو محمول، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

نشر الوعي المجتمعي

من جهته، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن مثل تلك الحملات تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والوصول لجميع الفئات، كما أن تلك الاستطلاعات تهدف إلى الوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة والتحسين الدائم والمستمر فيها، وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه وتحقيق أمن مائي مستدام والحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي.