خطة «مياه الشرقية» استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. نصيحة وخط ساخن للشكاوى

وجه المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بضرورة استمرار تنفـيذ خطة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

استمرار عمليات التطهيروالصيانة لشبكات الصرف

وأكد أبو حلاوة، استمرار عمليات التطهيروالصيانة لشبكات الصرف الصحي، وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد من المواطنين.

استدامه الخدمات خلال أيام عيد الأضحى

وشدد شركة المياه بالشرقية، على ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق الساخنة التي تعاني من ضعف المياه، لضمان استدامة الخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

خطه الفرع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

أشارت الشركة، في بيان، إلى تنفيذ فرع منيا القمح العديد من حملات تطهير شبكات وغرف الصرف الصحي بالعديد من المناطق والقرى، في إطار خطه الفرع استعدادا لعيد الأضحي المبارك.

التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين

طالبت الشركة المواطنين، بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات داخلها، فهذا قد يعرضها للانسداد كما تؤكد الشركة استعدادها التام للتعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول وسيتم التعامل مع البلاغات الشكاوى فورا.