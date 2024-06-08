مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم السبت، حتى يوم 13 من نفس الشهر اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، حتى الثانية مساءً.

أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالقرى والمراكز الواقعة بنطاق عملها كالتالي:

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - ميدان الساعة وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في كفر العرب - شرباص وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - منطقة المطرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في كفر البطيخ - ميدان الجمعية يوم الثلاثاء المقبل.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في كفر سعد - شارع السوق وذلك يوم الأربعاء المقبل.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - ميدان الساعة يوم الخميس المقبل.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في فارسكور - أمام جامع النصر يوم الخميس المقبل.

آلية التواصل مع سيارات خدمة العملاء

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أرقام تليفونات للتواصل مع السيارات المتنقلة لخدمة العملاء وهي كالتالي:

- للتواصل مع سيارة (أ): 01026011599

- للتواصل مع سيارة (ب): 01066911322

تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)، لافتا إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.